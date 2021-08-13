От лобового столкновения ВАЗ, в котором ехала семья, превратился в груду металлолома.

На въезде в Сватово Луганской области в смертельное ДТП попала молодая семья, которая ехала на рыбалку.

Подробности инцидента узнавал Obozrevatel.

Трагедия произошла во вторник, 10 августа, на трассе Сватово - Чугуев. Около 9:00 утра на дороге лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2105 и Skoda Kodiaq. От удара Skoda вылетела в кювет, а ВАЗ превратился в груду металлолома.

В ВАЗе ехала молодая семья: 28-летняя Алла Рева, ее 9-летний сын Денис Рева и 30-летний гражданский муж - Дмитрий Кулиш. 3-летняя дочь Соня в это время была в садике.

Алла погибла на месте, а сын с мужем, который был за рулем, попали в больницу с многочисленными травмами.

"Дениска получил сильные травмы, ему уже провели операцию, и в среду отправили в областную больницу. А у Дмитрия раздроблены кости таза, ему и голову зашивали, есть многочисленные травмы. Ему еще предстоит долгое лечение и реабилитация", - рассказала изданию одна из знакомых семьи.

Алла была родом из Ульяновского района, училась в Киеве. Там познакомилась с первым мужем. Сам он был из Сватово. У них родились Денис и Соня. Но потом супруги расстались. Алла осталась с детьми в Сватово, где познакомилась с Дмитрием.

"Она осталась в Сватово, тут познакомилась с Дмитрием, они жили в гражданском браке. Аллочка работала помощницей воспитателя в детском саду. Очень приветливая, всегда улыбалась. Прекрасная хозяйка, в своих детях она души не чаяла. Это очень большая трагедия для всех родных", – говорит знакомая семьи.

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Автор: Денис Прядко