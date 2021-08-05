От падения авто получило вмятины / фото патрульная полиция Харькова

В Харькове легковой автомобиль слетел с моста в реку.

Об этом сообщает местное издание 057.ua.

ДТП случилось вечером 4 августа на проспекте Гагарина, 354. Автомобиль Audi A-6 пробил ограждение моста и слетел в реку. От падения авто получило вмятины.

Медики госпитализировали в больницу водителя и пассажира.

Обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа.

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Автор: Денис Прядко