С одного клиента проститутка брала 2 тыс. грн, а из заработанных за сутки денег получала 50%.

В Одессе разоблачена группа из четырех сутенерш, которые организовали бордели в историческом центре города.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"В съемных квартирах на улицах Бунина и Некрасова они содержали места разврата", - заявили в главке. К "работе" в борделях злоумышленницы через социальные сети привлекали девушек, оказавшихся в затруднительном материальном положении.

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По правилам рекрутеров, с одного клиента проститутка брала 2 тыс. грн, а из заработанных за сутки денег получала 50%.

В борделях провели обыски. Изъяты черные записи, телефоны, ноутбуки, банковские карты, мобильные телефоны, деньги и другие вещественные доказательства.

Четырем злоумышленницам в возрасте от 28 до 44-х лет объявлены подозрения в сутенерстве (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса). В настоящее время решается вопрос об избрании гражданкам меры пресечения. За совершенное преступление им грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

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