Посетителей в очереди на вакцинацию развлекают девочки в костюмах медсестер.

В австрийской столице Вене предлагаются вакцинироваться от коронавируса прямо в квартале Красных фонарей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Центр вакцинации разместили в одном из венских публичных домов. Так что теперь по понедельникам каждый желающий может совершенно бесплатно уколоть там вакцину от COVID-19.

При этом в качестве бонуса всем пришедшим на вакцинацию предлагают получить ваучер на 40 евро на услуги самого борделя.

Ну а посетителей в очереди на вакцинацию развлекают девочки в костюмах медсестер.

Как сообщал УНИАН, чтобы побудить граждан скорее вакцинироваться от коронавируса, в разных городах мира вводят разнообразные поощрительные акции. Например, большой популярностью пользуются лотерии среди привытых, в частности, в США, Польше и Болгарии.

Но есть и более оригинальные способы заманять на вакцинацию. Например, в Лас-Вегасе открыли пункт вакцинации в стрип-клубе, а в в штате Вашингтон вакцинированным раздают по сигарете с марихуаной.

Также пункты вакцинации открываются на популярных туристических локациях, например, в Замке Дракулы в Румынии.

А вот президент Филиппин Родриго Дутерте предложил прививать антивакцинаторов, пока те спят.

Автор: Марина Григоренко