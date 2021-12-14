Мерзкое блюдо подали детям в школе №118.

В Днепре ученики школы №118 получили на завтрак блюдо с несъедобной "начинкой". Детям якобы подали омлет с волосами.

Об этом сообщается в местном Telegram-сообществе Днепра.

Так, пользователи прислали в сообщество фото мерзкого завтрака. На снимке запечатлен омлет, на котором лежат волосы. По словам автора фото, который остался анонимным, такой "фаршированный" омлет подали ученикам школы №118.

Запечатленный на снимке завтрак действительно выглядит мерзко. Блюдо "присыпано" волосами. Едва ли кто-то захочет есть подобный завтрак. Однако в комментариях возникли споры.

Читайте такжеРоссийским детям в садике и школе готовят еду на черной воде (фото)Одни пользователи принялись ругать администрацию и поваров школы, в которой якобы подали детям еду с волосами. Однако нашлись и те комментаторы, которые усомнились в правдивости инцидента. Такие пользователи пишут, что омлет могли уронить на пол, причем это могли сделать не работники столовой, а ученики. Поэтому, считают люди, ситуацию важно проверить и не стоит слепо доверять утверждениям анонимов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожской области женщина нашла в хлебе мышиные экскременты.

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Автор: Полина Кузенко