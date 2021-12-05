Мерзкая находка возмутила покупательницу, которая едва ли рада такой "начинке" в хлебе.

В Запорожской области женщина купила хлеб и нашла в нем мерзкую "начинку". В изделии она увидела мышиные экскременты.

О неприятной находке сообщается в местном сообществе города Мелитополь в Facebook.

Так, жительница Мелитополя была неприятно удивлена находкой в хлебе. В изделии она обнаружила странную черную "начинку", которая оказалась мышиными экскрементами. Возмущенная покупательница шутит, что продукты жизнедеятельности грызунов ей достались "в подарок" к хлебу.

На фото действительно можно заметить, что внутри хлеба находится "начинка" в виде чего-то черного, похожего на экскременты мышей. Женщина указала, что фекалии она нашла в "Буковинском" хлебе, который она купила в магазине "Паляниця".

В комментариях пользователи поинтересовались, как именно покупательница поняла, что странные объекты являются именно фекалиями. В ответ на это другие участники обсуждения указали, что такую находку трудно спутать с чем-то другим.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове школьница нашла в макаронах гусеницу. Девочка пожаловалась на мерзкую "добавку" в еде, но столовая обвиняет ее в "клевете".

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Автор: Виолетта Орлова