В городе не работают канализационные станции, часть города залита водой.

В Одесской области из-за мощного ливня, который начался ночью 30 сентября и продолжался много часов, погибли 9 человек, среди которых - ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС.

"Почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе и Одесском районе. Известно о 9 погибших, из которых 1 ребенок", - рассказали в ГСЧС.

Всю ночь, отмечают в ГСЧС, спасатели помогали эвакуировать людей из водяных ловушек, изымать машины, откачивать воду из зданий и искать пропавшую девушку, тело которой нашли в 7 утра. На месте поиска работала психолог ГСЧС.

Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств.

От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники.

Сейчас работы продолжаются.

Как уточнили в ГСЧС, среди спасенных - пассажиры 7 пассажирских автобусов, один из которых международного сообщения.

Многие люди из-за непогоды не смогли добраться домой и остались на ночь на работе.

По данным пресс-службы мэрии Одессы, в областном центре в течение 7 часов выпала почти двухмесячная норма осадков. Это привело к подтоплению ряда улиц, а также повреждению коммунальной инфраструктуры. Кроме аварий на трубопроводах, сейчас из-за аномальных осадков подтоплены две канализационно-насосные станции.

"Один из объектов в районе Пересыпи подвергся аварийному отключению электроэнергии, которое сейчас устраняют специалисты ДТЭК. Станция и генераторы были затоплены мощным потоком воды, из-за чего работа насосного оборудования временно невозможна. Также из-за подтопления поверхностными ливневыми стоками приостановлена работа канализационной насосной станции в районе Чубаевки", - уточнили в мэрии.

Также говорится, что в связи с остановкой работы насосных станций движение транспорта через Пересыпь пока невозможно - эта часть города затоплена. Водителей автотранспорта просят быть максимально внимательными, выбирать альтернативные маршруты и соблюдать правила безопасности.

Из-за аварийной ситуации и перекрытием движения на перекрестке улиц Люстдорфская дорога и Левитана с 1 октября и до завершения ремонтных работ меняются схемы движения ряда автобусных маршрутов. В частности, №№ 7, 127, 146, 150, 185, 221, которые будут двигаться в обход по другим улицам.

Из-за затопления, чтобы спасти свою жизнь, многие люди были вынуждены бросить свои машины. Сегодня утром коммунальное предприятие "Городские дороги" обратилось к владельцам автотранспорта с просьбой как можно быстрее забрать оставленные автомобили с середины проезжей части на десятках улиц в разных районах Одессы.

Также сообщается, что сейчас на маршруты вышли троллейбусы, которые курсируют по сокращенным маршрутам: №8 курсирует только до улицы Химической, №10 - только до Ришельевской и в обратном направлении по проспекту Шевченко, №9 (по маршруту), № 3 - только до 2-й Заставы.

Из трамвайных маршрутов пока работает только три - №№5,28,17.

Ливень и наводнение в Одессе - подробности

Как писал Погода УНИАН, в Одессе 30 сентября зафиксировано стихийное явление красного уровня опасности. Синоптики сообщали, что за сутки во многих районах Одесской области количество осадков превысило месячную норму, а в Одессе - 94 мм осадков. По данным местных властей, по состоянию на вечер вторника, было спасено более 230 человек, без света оставалось 23,7 тыс. потребителей. Очевидцы рассказали об одном погибшем и о том, что ищут девушку, которую смыло потоком воды.

