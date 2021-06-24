В феврале городской суд отпустил дантистку под личное обязательство.

Детский стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую зимой 2021 года уличили в избиении своих маленьких пациентов, продолжает врачебную практику.

Об этом узнали журналисты местного издания Четвертая власть.

По телефону Кравчук рассказала, что ближайшая свободная дата для приема – 2 июля. Женщина предоставляет бесплатные и платные консультации.

В прокуратуре области журналистам ответили, что 29-летняя стоматолог работает законно: "Она имеет на это право. Суд, в пределах указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И в отношении лицензии: была проверка и у врача, с ней все хорошо".

Читайте такжеПод Днепром оперативник взял показания у покойника (видео)В свою очередь, юрист в комментарии СМИ подтвердил, что законодательством не предусмотрено ограничение профессиональной деятельности Инны Кравчук, если она не выполняет административно-распорядительные функции и не является служебным лицом.

В январе 2021 года в Ривне произошел скандал после публикации в сети нескольких видео с участием местной дантистки. На кадрах женщина избивала детей, которым лечила зубы, и угрожала медицинским оборудыванием.

Следователи установили троих пострадавших от жестокого обращения врача летом 2020 года. Кроме того, в феврале женщина, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов вызвала у ребенка легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

Позже стало известно, что героиней роликов является 29-летняя Инна Кравчук. Тогда, по данным Минздрава, у женщины отсутствовала лицензия на практику по специальности "Детская стоматология".

22 февраля городской суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде личного обязательства. Сообщалось о досудебном расследовании по ч. 2 ст. 140 УКУ (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

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Автор: Яна Ставская