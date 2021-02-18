Подозреваемая не дает полиции никаких показаний.

В Ривне правоохранители установили место пребывания детского врача-стоматолога, которую подозревают в издевательствах и избиении детей.

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Как сообщает полиция Ровенской области, врача нашли в частном доме, где она зарегистрирована, но ранее не проживала. Дознаватели вручили ей уведомление о подозрении.

Примечательно, что подозреваемая не дает никаких показаний. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.

Скандал со стоматологом в Ривне: что известно

В феврале пользователи сети опубликовали несколько видео, на которых врач-стоматолог из Ровно била и угрожала детям во время лечения зубов.

Полиция открыла два уголовных производства по фактам заявлений, поступивших от родителей, пострадавших в результате действий стоматолога детей.

Следователи установили троих пострадавших от жестокого обращения врача летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года женщина, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов нанесла ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяки на плечах.

Полиция открыла два уголовных производства по фактам заявлений, поступивших от родителей, пострадавших в результате действий стоматолога детей.

Ривненские правоохранители объявили женщине о подозрении по статьям о нанесении легких телесных повреждений и домашнем насилии.

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Автор: УНИАН