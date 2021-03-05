Следователи установили троих пострадавших от жестокого обращения врача летом 2020 года.

Стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология.

Об этом говорится в ответе Минздрава на депутатское обращение нардепа от Европейской солидарности Яны Зинкевич, которая обнародовала его на своей странице в Facebook.

"Во время проведения проверки информации... было установлено, что, по данным Лицензионного реестра Минздрава, у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности «детская стоматология»", - говорится в документе Минздрава.

В ведомстве также отметили, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Министерство обратилось в Государственную регуляторную службу для согласования этой проверки.

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Ранее пользователи интернет обнародовали несколько видео, на которых стоматолог из Ривне во время лечения детей била и угрожала им.

Следователи установили троих пострадавших от жестокого обращения врача летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года женщина, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, во время лечения зубов вызвала ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяки на плечах.

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Автор: Денис Прядко