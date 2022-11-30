Следственные действия проводили в рамках уголовного производства о государственной измене.

Следователи Службы безопасности Украины провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева и его приспешников.

Как сообщает СБУ, в результате следственно-оперативных действий изъяты наличные, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

"Мероприятия проходили по местам проживания и в офисах самого Мураева и его родни, а также у его ближайших соратников. Все это - в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - рассказали в ведомстве.

Видео дня

Отмечается, что сейчас Мураев скрывается от правосудия за рубежом.

"Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. А именно - в контексте нанесения ущерба информационной безопасности Украины", - добавили в СБУ.

Кроме того, напоминается, что в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "НАШ" неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды.

Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной розни на телеканал были наложены штрафные санкции.

"Сейчас все изъятые материалы переданы на экспертизы. По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия", - говорится в сообщении.

Роль Мураева в войне против Украины - что известно

Украинский депутат Евгений Мураев в 2014 году стал владельцем харьковского интернет-канала "Робинзон ТВ", сайта MIGnews и новостного телеканала NewsOne, который использовал для антиукраинской пропаганды

21 сентября 2018 политик вышел из партии "За життя" и создал собственную партию "наши". Уже в 2019 году ЦИК зарегистрировал его кандидатом в Президенты Украины, но 7 марта 2019 года он снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.

В январе 2022 года в официальном пресс-релизе на сайте МИД Британии сообщалось, что Россия после вторжения ее войск в Украину назначит пророссийского политика руководителем оккупационной администрации. В качестве потенциального кандидата страна-агрессор рассматривала бывшего народного депутата Мураева.

В июне суд запретил деятельность партии Мураева "Наши".

Вас также могут заинтересовать новости: