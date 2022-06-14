Все ее имущество и ячейки передаются государству.

Восьмой апелляционный суд Львова принял решение о запрете партии "Наши" пророссийского политика Евгения Мураева.

Об этом сообщает движение "Чесно" со ссылкой на представительницу Минюста, которая присутствовала на заседании.

Отмечается, что партия "Наши" стала четвертой пророссийской, запрещенной в Украине. Кроме того, сегодня суд рассмотрит дела по еще четырем политсилам. В частности, в отношении партий госизменников Владимира Сальдо и Натальи Витренко.

"Имущество партии "Наши" и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть обжаловано в Верховном суде. Аргументы Министерства пока общественности не известны, поскольку коллегия судей в составе Матковской, Кузьмича и Улицкого не допустила на заседание журналистов и представителей общественности. Причиной недопуска указали карантинные ограничения и внутреннее распоряжение суда, хотя еще вчера, 13 июня, подобные ограничения не помешали публичности рассмотрения аналогичных дел в отношении партий "Социалисты" и "Справедливость и развитие" и Движение "Чесно" освещало ход судебных заседаний", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

В январе в МИД Британии заявили, что Россия собирается назначить Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что в настоящее время находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ Виктором Медведчуком.