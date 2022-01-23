Политик, комментируя заявление МИД Британии изобразил себя "агентом 007" и дал странную отсылку к мистеру Бину.

Бывший народный депутат Евгений Мураев, которому принадлежит телеканал "НАШ", дал ответ на заявление МИД Великобритании о том, что он может стать главой будущего оккупационного правительства Украины после вторжения России. Политик отметил, что он находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Своим комментарием по заявлению МИД Британии Мураев поделился с изданием "Страна".

"Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. У моей семьи там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - указал он.

На свой странице в Facebook он также отреагировал на слова МИД Великобритании. Мураев разместил фото, на котором он изображен "агентом 007". В описании к снимку он указал: "подробности завтра".

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В МИД Британии заявили, что Россия назначит Мураева главой оккупационной администрации после вторжения. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку он рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины.

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