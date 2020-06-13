В Одессе завершили разбирать завалы обрушившегося 4-этажного дома (фото)

Ночью 10 июня в Одессе произошел обвал части старинного жилого дома. Погибших в результате происшествия не было.

В Одессе завершен разбор завалов на месте обрушения 4-этажного жилого дома на ул. Ясной.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, 12 июня подразделения ГСЧС продолжали проведение спасательных и других неотложных работ на месте обрушения части здания на ул. Ясная, 10, которое произошло 10 июня.

Проводились работы по демонтажу аварийной части здания, расчистке места разрушения, изъятию и передаче жителям личного имущества и ценных вещей.

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В настоящее время работы завершены. С начала проведения работ вывезено 530 куб. м. строительных обломков и мусора.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекались 369 работников и 69 единиц техники, из них от ГСЧС - 149 спасателей и 19 единиц специальной техники.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом по ул. Ясной, 10. Был госпитализирован пострадавший мужчина.

Чиновники мэрии заявили, что причиной обвала могла стать самовольная реконструкция квартиры, где жильцы залили на деревянные перекрытия бетон.

Как утверждают общественники, обвал произошел из-за грунтовых вод, «выдавленных» новостроями.

В мае в Одессе произошло обрушение трех жилых многоквартирных домов. В апреле рухнул дом-памятник архитектуры на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова.

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