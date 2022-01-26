На некоторых жертв девушка оформила кредиты.

Полиция Полтавской области задержала 20-летнюю девушку, которую подозревают в совершении серии краж.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Полтавской области.

Следствие установило, что задержанная знакомилась с мужчинами в развлекательных заведениях, после чего их обворовывала. На некоторых жертв обольстительница оформила кредит.

Сейчас следователи устанавливают причастность девушки к 12 таким кражам. Жертвами злоумышленницы стали жители Кременчуга и Горишних Плавней.

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Кроме того, полиция устанавливает, не причастна ли девушка к подобным преступлениям на территории Кременчугского района. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве первое свидание с онлайн-знакомым закончилось для женщины ужасом. Мужчина силой затащил ее в ее же квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а еще украл деньги, телефоны, сидр и пачку майонеза.

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