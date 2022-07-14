Еще шестеро лесников получили ранения различных степеней тяжести.

На Житомирщине авто государственной лесной охраны наехало на мину, погибли два лесника.

Об этом сообщил председатель Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.

"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв. Во время детонации, к сожалению, двое лесников погибли на месте", - отметил он.

По словам Тарасюка, еще шестеро лесников получили ранения различных степеней тяжести.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Житомирской области.

Напомним, в апреле стало известно, что в Черниговской области легковушка подорвалась на противотанковой мине, водитель автомобиля погиб.

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