В Житомирской области машина с лесниками подорвалась на мине, погибли два человека / фото facebook.com/Yury Tarasyuk

На Житомирщине авто государственной лесной охраны наехало на мину, погибли два лесника.

Об этом сообщил председатель Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.

"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв. Во время детонации, к сожалению, двое лесников погибли на месте", - отметил он.

По словам Тарасюка, еще шестеро лесников получили ранения различных степеней тяжести.

В Житомирской области машина с лесниками подорвалась на мине, есть жертвы / фото facebook.com/Yury Tarasyuk

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Житомирской области.

Напомним, в апреле стало известно, что в Черниговской области легковушка подорвалась на противотанковой мине, водитель автомобиля погиб.

Вас также могут заинтересовать новости: