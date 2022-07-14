На Житомирщине авто государственной лесной охраны наехало на мину, погибли два лесника.
Об этом сообщил председатель Коростенской районной государственной администрации Юрий Тарасюк.
"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11 часов утра в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв. Во время детонации, к сожалению, двое лесников погибли на месте", - отметил он.
По словам Тарасюка, еще шестеро лесников получили ранения различных степеней тяжести.
Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Житомирской области.
Напомним, в апреле стало известно, что в Черниговской области легковушка подорвалась на противотанковой мине, водитель автомобиля погиб.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших выросло вдвое
- При обстреле Винницы погиб участник команды певицы ROXOLANA (видео)
- "Дерзкий акт российского террора": Зеленский отреагировал на смертоносный обстрел Винницы