Ребенок капризничал во время купания.

В Запорожской области будут судить женщину, которая избила маленького сына за капризы во время купания.

Как сообщают в Запорожской областной прокуратуре, жительнице Запорожья сообщили о подозрении в пытках малолетнего ребенка (Часть 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины). Они обнародовали фото, на котором можно увидеть раны на лице ребенка. По данным следствия, инцидент произошел, когда мальчика купали.

"Многодетная молодая мать, находясь в нетрезвом состоянии, избила годовалого сына за его капризы во время купания. Она по меньшей мере четыре раза ударила малыша в лицо руками и шнуром от бытовой техники", - говорится в сообщении.

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