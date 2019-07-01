В Тернопольской области пьяная мать избила 7-месячную дочь за то, что выпадала из коляски

Об инциденте с матерью и ребенком в полицию сообщили соседи.

В Тернопольской области из-за избиения матерью госпитализирована 7-месячная девочка.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера в Кременецкий отдел полиции поступила информация о том, что женщина бьет свою малолетнюю дочь.

Соседи сообщили, что мать находится в состоянии алкогольного опьянения, а ее ребенок на глазах у свидетелей несколько раз выпадал из коляски.

«Мать пыталась посадить дочь в коляску, однако это не давало желаемых результатов, еще больше злило женщину, а свою ярость она изливала на ребенке. Когда в конце концов коляска упала на малыша, соседи попытались забрать ребенка у женщины, однако она схватила дочь и начала убегать», - говорится в сообщении.

После приезда правоохранителей ребенка с ушибом мягких тканей головы и подозрением на перелом костей носа доставили в больницу.

В отношении женщины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Отмечается, что подозреваемая - уроженка Киева, 1992 г. р. Она переехала в Тернопольскую область с мужем, оба постоянно злоупотребляют спиртными напитками. У супругов пятеро малолетних детей, двое из них находятся под опекой свекрови и живут в соседней области.