Также подозреваемый неоднократно бил мальчика по голове и телу.

Жителю Никополя Днепропетровской области, который пытал и держал на цепи 5-летнего пасынка, сообщено о подозрении.

Об этом проинформировали в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, мужчина в течение месяца пытал мальчика, с которым совместно проживал в квартире.

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"Подозреваемый, якобы "за плохое поведение", неоднократно бил по голове и телу мальчика и держал его прикованным металлической цепью к стене. На теле и руках ребенка остались множественные ссадины и синяки", - говорится в сообщении.

Во время очередной пытки соседи услышали крик мальчика и вызвали полицию.

Отмечается, что во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили металлическую цепь и крюки, которые мужчина использовал для "воспитания".

"По результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса ребенка с использованием методики "Зеленая комната", которая основывается на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий подозреваемым подтвердилась", - добавили в прокуратуре.

Сейчас ребенок находится у родного отца.

Отчиму мальчика сообщили о подозрении по фактам пыток и незаконного лишения свободы малолетнего ребенка. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В Днепре медики спасли 39-летнего тяжелораненого бойца, потерявшего много крови, две руки и ногу в боях под Бахмутом. Реаниматологи перелили ему кровь и стабилизировали состояние.

Сейчас мужчина идет на поправку, его планируют протезировать за границей.

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