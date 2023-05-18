Жителю Никополя Днепропетровской области, который пытал и держал на цепи 5-летнего пасынка, сообщено о подозрении.
Об этом проинформировали в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, мужчина в течение месяца пытал мальчика, с которым совместно проживал в квартире.
"Подозреваемый, якобы "за плохое поведение", неоднократно бил по голове и телу мальчика и держал его прикованным металлической цепью к стене. На теле и руках ребенка остались множественные ссадины и синяки", - говорится в сообщении.
Во время очередной пытки соседи услышали крик мальчика и вызвали полицию.
Отмечается, что во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили металлическую цепь и крюки, которые мужчина использовал для "воспитания".
"По результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса ребенка с использованием методики "Зеленая комната", которая основывается на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, информация о совершении противоправных действий подозреваемым подтвердилась", - добавили в прокуратуре.
Сейчас ребенок находится у родного отца.
Отчиму мальчика сообщили о подозрении по фактам пыток и незаконного лишения свободы малолетнего ребенка. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Сейчас мужчина идет на поправку, его планируют протезировать за границей.