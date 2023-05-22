Так, фигурантка согласилась на предложение знакомого передавать ему своих детей для сексуальных развлечений и изготовления порнографических материалов за вознаграждение от 100 до 500 гривен.

В Киевской области будут судить женщину, которая за деньги передавала свою 13-летнюю дочь и 11-летнего сына для съемок видеороликов порнографического характера, сообщило управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В ходе следствия полицейские установили, что фигурантка согласилась на предложение знакомого передавать ему своих детей для сексуальных развлечений и изготовления порнографических материалов за вознаграждение от 100 до 500 гривен.

Установлено, что фигурантка систематически передавала малолетнюю дочь и сына соучастнику преступления для посещения бани, где совершались развратные действия в отношении ее детей с участием других совершеннолетних лиц. Более того - женщина также участвовала в сексуальном насилии над детьми.

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"Во время проведения санкционированных обысков в местах, где совершались преступления против детей, а также по адресам проживания фигурантов изъяты неопровержимые доказательства их преступной деятельности: мобильную и компьютерную технику, носители информации с фото- и видеоматериалами порнографического характера, изготовленными с участием несовершеннолетних, а также другие вещественные доказательства. После проведения ряда экспертиз и необходимых следственных действий на основании собранных доказательств в суд направлен обвинительный акт в отношении матери о совершении ею преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Передача человека с целью сексуальной эксплуатации, совершенная родителями в отношении малолетних лиц с использованием уязвимого состояния) и ч. 2. ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемой грозит до пятнадцати лет заключения. Ее соучастнику также объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений. Расследование уголовного производства в отношении него продолжается", - проинформировали в полиции.

Случаи насилия в отношении детей

В апреле к 11 годам была осуждена жительница Киева, которая выбросила с 8-го этажа своего трехлетнего сына. Благодаря своевременному реагированию правоохранителей, медиков и свидетелей происшествия жизнь ребенка удалось спасти.

А в конце марта на Закарпатье разоблачена мать и ее сожитель, которые насиловали 12-летнюю девочку и снимали на видео.

Также ннедавно в Броварах Киевской области полиция задержала мужчину, который изнасиловал 4-летнего ребенка.

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