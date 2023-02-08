По неофициальным данным, злоумышленник находился под действием запрещенных веществ.

В Святошинском районе Киева мужчина угрожал выбросить с балкона многоэтажки 3-месячную дочь.

Злоумышленник на ул. Якуба Коласа на балконе держал ребенка на руках и угрожал его выбросить, сообщает Полиция Киева со ссылкой на сведения местных жителей. "На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, медики, ювенальные полицейские, работники мобильной группы по противодействию домашнему насилию", - отметили в полиции.

По сведениям Telegram-канала "Реальный Киев", инцидент произошел по адресу ул. Якуба Коласа, 29.

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"...неадекватный мужчина, предположительно, под действием запрещенных веществ, уже час держит на балконе младенец почти без одежды и утверждает, что ребенка накормили наркотой, требует врачей. Врачи приехали, он говорит, что они из психиатрии, поэтому ребенка не отдаст, разбил стекло, хочет ребенка выбросить", - говорится в сообщении.

Правоохранители вместе с гражданами забрали ребенка от злоумышленника и передали медработникам. Врачи осмотрели девочку, ее состояние назвали удовлетворительным.

"Ювенальные полицейские совместно с представителями службы по делам детей и семьи приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей", - отметили в ведомстве.

Решается вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.

Интересные новости Киева - что стоит прочитать

1 февраля стало известно, что в Киеве на территории Днепровского района прогремел взрыв в квартире, расположенной в одной из многоэтажек.

Взрыв в Киеве прогремел на ул. Радужной на девятом этаже, в результате инцидента повылетали окна, а также пострадал и был госпитализирован 56-летний мужчина - он получил ожоги. Правоохранители узнали, что в жилье взорвался самогонный аппарат.

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