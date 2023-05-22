Злоумышленника арестовала СБУ, ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Николаевской области правоохранители задержали очередного российского агента. Им оказался матрос, который передавал оккупантам локации Сил обороны и корректировал российские удары по области "шахедами" и фосфорными снарядами.

Как сообщает Служба безопасности Украины, по указанию россиян мужчина объезжал прифронтовые территории области и скрыто фиксировал места базирования личного состава и техники украинских защитников.

Кроме того, он пытался обнаружить склады с вооружением и боеприпасами ВСУ, в том числе иностранного производства.

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Также задержанный передавал оккупантам информацию о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и иранских дронов "Shahed".

Эти данные российские военные использовали для подготовки новых и проведения повторных ударов по региону, прежде всего по Очакову.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента во время выполнения им вражеского разведзадания.

По данным следствия, задержанным является местный житель, которого агрессор дистанционно привлек к негласному сотрудничеству через мессенджеры.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ему грозит пожизненное лишение свободы.

В то же время, в офисе генпрокурора уточнили, что задержанным является военнослужащий одной из воинских частей ВСУ - матрос. Он уже взят под стражу.

Предатели Украины - последние аресты

Как сообщал УНИАН, недавно в Черновцах правоохранители задержали мужчину, который собирал для России разведданные о передвижении Вооруженных сил Украины и объектах инфраструктуры Харьковщины.

Предателем оказался житель Буковины, который переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета.

Кроме того, в Запорожье украинские спецслужбы разоблачили экс-правоохранителя на сотрудничестве с россиянами. После увольнения из органов МВД мужчина подрабатывал таксистом, из-за чего много передвигался по территории Запорожья и фиксировал места базирования и перемещения подразделений ВСУ и местную критическую инфраструктуру, передавая эти данные оккупантам.

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