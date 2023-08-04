Женщина умерла в карете "скорой".

На Закарпатье в селе Квасы одна женщина погибла и две пострадали в результате падения с моста.

Как сообщили в ГСЧС, 3 августа в 22:00 в Службу спасения поступило сообщение, что в реку Черная Тиса с пешеходного навесного моста упали три женщины. Происшествие случилось в селе Квасы Раховского района.

"Спасатели прибыли на место и выяснили, что в результате частичного разрушения деревянного покрытия моста с высоты 20 метров в реку упали три женщины, жительницы Киевской области, которые находились на отдыхе", - рассказали детали в ГСЧС.

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Специалисты ГСЧС спустились к женщинам и носилками вынесли их наверх. Там их уже ждали врачи. К сожалению, несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая скончалась в автомобиле "скорой". Еще две женщины, 1986 года рождения, госпитализированы в больницу. После оказания помощи одну из пострадавших медики отпустили к месту временного проживания для амбулаторного лечения.

Инциденты с падением мостов на Закарпатье

25 июля на Закарпатье упал мост с автомобилями. Мосту через реку Тересва уже 66 лет, но его ни разу капитально не ремонтировали. С 2018 года он находился в аварийном состоянии, по нему нельзя было проезжать транспорту весом более 7 тонн. Но в тот день на него заехал грузовик с песком весом более 45 тонн. Обрушились три секции аварийного моста, а вместе с ними грузовик и легковой автомобиль. Тогда пострадали 5 человек.

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