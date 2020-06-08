В Тернопольской области под грузовиком провалился мост (фото, видео)

Мост был старый и его использовали преимущественно только пешеходы.

В Тернопольской области обвалился автомобильный мост. На остатках переправы, построенной еще в советские времена, на деревянной плотине в селе Вертелка завис грузовик.

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Как говорится в сюжете ТСН, кузов с 8 тоннами песка провалился, но машина зацепилась передними колесами за мост, что и спасло от падения в реку.

Водитель отделался испугом - смог выбраться из кабины. Его ЗИЛ доставали краном под присмотром спасателей. Поскольку грузовик был оборудован газовыми баллонами и произошла утечка горючего.

Шофер - приезжий. Наверное, поэтому и поехал через аварийный мост, который уже много лет назад из автомобильного превратился в пешеходный.

Кто будет ремонтировать переправу - неизвестно. Ни на чьем балансе она не находится.

Местные расстроены - путь к соседнему селу теперь увеличился на 20 км.

Как сообщал УНИАН, некоторое время назад возле Никополя Днепропетровской области под грузовиком также провалился мост. Понадобилось несколько дней, чтобы достать фуру, которая повисла на переправе.

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