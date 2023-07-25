Пострадали пять человек.

Мосту через реку Тересва в Закарпатской области уже 66 лет, его ни разу капитально не ремонтировали.

Об этом сообщается на странице Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины в социальной сети Facebook. Мостовой переход находится на автомобильной дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов. С 2018 года он находился в аварийном состоянии, им нельзя было проезжать транспортным средствам весом более 7 тонн. В агентстве отмечают, что соответствующие знаки разместили вдоль моста.

Вчера на него заехал грузовик с песком весом более 45 тонн, превысив допустимый вес в 7 раз. Обрушились три секции аварийного моста, а вместе с ними грузовик и легковой автомобиль. Сейчас известно о 5 пострадавших, один в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что в 2021 году был подготовлен проект реконструкции сооружения, однако его не реализовали из-за полномасштабного нападения России.

Состояние мостов в Украине

По данным агентства, сейчас созданная правительством комиссия проверяет стратегические мосты страны. Уже обследовали большие сооружения в Киеве, Житомире и Ривне.

По ее предварительным данным, 10% мостовых сооружений находятся в неработоспособном состоянии, а средний возраст большинства мостов в стране достигает 60 лет.

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