В Подольском районе Одесской области 18-летний парень получил тяжелые травмы при падении с моста на железнодорожные пути.
Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Отмечается, что ЧП случилось ночью с жителем села Мардаровка вышеназванного района. Со слов очевидцев, юноша 2003 г. р., будучи пьяным, влез на поручни пешеходного моста, под которым проходят железнодорожные пути, но не удержался и упал вниз, на рельсы. Падая, потерпевший задел контактную электросеть, что привело к поражению электрическим током.
Пострадавшего, получившего тяжелые травмы, доставили в больницу.
Читайте такжеВ Одессе мужчине отрезало ноги трамваем
Также люди утверждают: с парнем были девушки, одна которых рассказала, что перед тем как сорваться вниз, он якобы висел на перилах моста.
В полиции этот случай пока не комментируют.
Как сообщал УНИАН, на Ивано-Франковщине в результате столкновения поезда с легковушкой погибли два человека.