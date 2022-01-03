Пострадавший также получил ожог, так как при падении задел контактную электросеть.

В Подольском районе Одесской области 18-летний парень получил тяжелые травмы при падении с моста на железнодорожные пути.

Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Отмечается, что ЧП случилось ночью с жителем села Мардаровка вышеназванного района. Со слов очевидцев, юноша 2003 г. р., будучи пьяным, влез на поручни пешеходного моста, под которым проходят железнодорожные пути, но не удержался и упал вниз, на рельсы. Падая, потерпевший задел контактную электросеть, что привело к поражению электрическим током.

Пострадавшего, получившего тяжелые травмы, доставили в больницу.

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Также люди утверждают: с парнем были девушки, одна которых рассказала, что перед тем как сорваться вниз, он якобы висел на перилах моста.

В полиции этот случай пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, на Ивано-Франковщине в результате столкновения поезда с легковушкой погибли два человека.

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