В Киеве около метро "Дарница" обвалился мост - СМИ (фото, видео)

Провал занял почти всю ширину тротуара. Чинить мост начали только в полдень.

В пятницу, 16 ноября, в Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом около метро «Дарница».

Об этом сообщает "Информатор".

По словам сотрудников коммунальной службы, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8:00 во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. Провал занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта.

Лопнувшей плиты на месте уже не было, так как сотрудники дорожной службы принялись на ее место устанавливать новую. Движение по мосту в первой полосе также ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.

В то же время, "Киевавтодор" заявил, что информация о разрушении моста не соответствует действительности. На путепроводе проводятся работы по ремонту тротуара, которые будут завершены уже сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, при строительстве подходов к ж/д части Крымского моста произошла авария.