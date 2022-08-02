Сейчас обвиняемый находится под стражей, отметили в Офисе генпрокурора.

В суд направлен обвинительный акт в отношении экс-чиновника Секретариата Кабинета Министров Украины, который передавал тайную информацию представителям Федеральной службы безопасности России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"Расследованием установлено, что обвиняемый в 2007 году был завербован представителями ФСБ РФ и до февраля 2022 года помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины. Благодаря занимаемой должности, он имел доступ к информации, которая поступает в Кабинет министров Украины от центральных органов государственной власти. За денежное вознаграждение он лично передавал эту информацию, в том числе тайную, представителям ФСБ РФ", - говорится в заметке.

В суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего чиновника по факту государственной измены по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что в настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Напомним, 21 июня Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской агентуры, в которую входили должностные лица Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

В результате спецоперации в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководителя одной из дирекций ТПП, которые передавали врагу различную разведывательную информацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долл. за задание.

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