Данные передавал родному брату, который еще в 2014 году перешел на сторону врага и сегодня работает в прокуратуре РФ.

На Житомирщине арестован чиновник оборонного объекта за сбор для врага секретной информации о боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

По словам правоохранителей, прежде всего его интересовали тайные сведения о дислокации, а также ремонте и восстановлении боевых возможностей военной авиации.

В СБУ отмечают, что задержанный с помощью мессенджеров передавал информацию гражданам РФ, которые "обоснованно подозреваются в причастности и контролируемости спецслужбами страны-агрессора".

"Это родной брат фигуранта, который в 2014 году перешел на сторону врага, а в настоящее время проходит службу в прокуратуре РФ, и бывший однокурсник", - сообщает СБУ.

Отмечается, что собранные предателем сведения составляют государственную тайну в сфере обороны и касались украинских боевых самолетов, последствий ракетных обстрелов военного аэродрома, в частности, масштабов повреждения техники и проведения работ по ее ремонту.

Следователи Управления СБ Украины в Житомирской области сообщили фигуранту уголовного производства о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения - содержание под стражей.

"Предателю грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества", - отмечает СБУ.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кривом Роге задержали шпиона, который с февраля 2022 года сотрудничал с российскими оккупантами. Он передавал информацию о расположении и перемещении украинских защитников на юге страны.

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