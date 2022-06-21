Агентурная сеть ФСБ вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили должностные лица Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

В результате многоэтапной спецоперации в Киеве был задержан заведующий отделом секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

"Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей", - говорится в сообщении.

Российские кураторы платили предателям от 2 до 15 тысяч долларов в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.

Россия нанесла авиаудары по Сумской, Харьковской и Николаевской области.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

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