В суде инспекторы сами предоставили доказательства невиновности водителя.

В Тернополе водитель автомобиля "Porsche Cayenne" выиграл иск к Департаменту патрульной полиции и доказал, что его оштрафовали безосновательно.

Как говорится в постановлении Тернопольского горрайонного суда, вечером 28 октября 2023 года на ул. Будного старший сержант полиции остановил иномарку и составил админпротокол из-за изменения цвета указателей поворотов с желтого на красный, потрактовав это как нарушение требований правил дорожного движения Украины.

За данное нарушение водителя должны были оштрафовать на 340 грн, однако мужчина решил обжаловать постановление полиции.

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В своем иске он указал, что не менял цветов указателей поворотов и также предоставил сертификат соответствия, подтверждающий тот факт, что автомобиль "Porsche Cayenne", в том числе его световые приборы, соответствуют стандартам, установленным в Украине, а данная модель допущена к участию в дорожном движении.

Но самое интересное судьи обнаружили при просмотре видеозаписей с видеорегистратора полицейского автомобиля и нагрудных камер работника полиции, которые предоставили патрульные. Оказалось, что указатели поворота в управляемом истцом автомобиле светились ярким желтым цветом.

Поэтому иск водителя к Департаменту патрульной полиции суд удовлетворил и обязал полицию отменить постановление о наложении штрафа.

"Постановление о привлечении водителя к административной ответственности не обосновано надлежащими доказательствами. На указанных видеозаписях четко зафиксировано, что указатели поворота у управляемого истцом автомобиля светились ярким желтым цветом", – говорится в постановлении суда.

Также суд постановил взыскать с Департамента патрульной полиции в пользу истца более 500 грн судебного сбора.

В Украине начали подавать в суд на водителей самокатов

В Украине с 2023 года водители электросамокатов признаны полноценными участниками дорожного движения. Поэтому за нарушение ПДД их также начали наказывать. Преимущественно ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные правонарушения. Чаще самокатчики получают обвинительные приговоры за травмирование пешеходов.

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