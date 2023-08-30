В Украине начали направлять в суд дела о нарушении правил дорожного движения водителями электросамокатов.
Как сообщает Опендатабот, в основном ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения. Чаще всего самокатчики получают обвинительные приговоры за травмирование пешеходов.
В судебном реестре Опендатабот обнаружил 76 таких дел. Чаще самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, которе привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 грн.
С 2023 года водители электросамокатов признаны полноценными участниками дорожного движения.
Запрет на аренду электросамокатов
В апреле 2023 года в городе Измаил на юге Одесской области местные власти запретили прокат электросамокатов. Это произошло через несколько дней после того, как в городе заработал сервис проката электротранспорта. Коммунальщикам поручили проводить проверки в городе и в случае обнаружения электрических самокатов изымать их.
С 1 сентября Париж станет первой европейской столицей, которая запретит использование арендованных электросамокатов. Около 15 тыс электросамокатов должны исчезнуть с улиц города. Соответствующее решение было принято после городского референдума по запрету электросамокатов, в котором приняли участие более 100 тысяч парижан.
Около 90% тех, кто участвовал в референдуме, высказались за запрет аренды электросамокатов.
Причиной запрета стали проблемы, связанные с разбросанными по городу самокатами, а также беспокойство о безопасности пешеходов. Запрет будет касаться только сервисов проката электросамокатов, а не частных транспортных средств.