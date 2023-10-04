В приложениях есть актуальные сведения о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

Официальные сервисы позволяют не только оплатить штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых штрафах за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, или об изменении их статусов.

На официальных ресурсах Министерства внутренних дел Украины возобновлена возможность оплаты штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

Ознакомиться с зафиксированными правонарушениями и оплатить штрафы можно с помощью:

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официального сайта МВД Украины - https://bdr.mvs.gov.ua;

официального мобильного приложения МВД Украины - "Штрафи ПДР" по следующим ссылкам для Android и IOS;

Telegram-бот "Штрафи ПДР" @ShtrafyPDRbot.

"Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. В случае уплаты в течение 10 дней 50% от наложенного штрафа постановление считается выполненным", - заявили в МВД.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2022 года патрульная полиция вернулась к усиленному контролю за соблюдением правил дорожного движения, поскольку возросло количество случаев дорожно-транспортных происшествий с потерпевшими и погибшими, связанных с пренебрежением ПДД.

Камеры контроля скорости продолжали работать и в военное время, но сроки вынесения постановления могли быть продлены до 60 суток, а некоторые правонарушения могли быть проработаны позже. На автомобильных дорогах Украины с 11 августа начали работать еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений.

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