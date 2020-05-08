Смерть 14-летней девочки в Одессе: появились новые подробности

Раньше девочка жаловалась подруге на издевательства родителей и говорила, что хочет умереть.

В Овидиопольском районе Одесской области 14-летняя Алина Недова, обнаруженная мертвой на берегу лимана, совершила самоубийство, бросившись с высокого склона.

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию сегодня на брифинге подтвердил журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

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Журналисты попросили его прокомментировать информацию, появившуюся на ряде Интернет-ресурсов о том, что девочка покончила с собой, бросившись со склона, и это может быть доведением до самоубийства.

Бех заявил, что изучит этот вопрос, и в случае подтверждения факта, будут приняты соответствующие меры.

«К сожалению, это так (самоубийство – УНИАН), девочке - 14 лет... В том, что произошло, детально необходимо разобраться. Безусловно, мы видим, что это было самоубийство, потому что она еще и разделась перед тем, как совершить этот поступок. Я изучу этот вопрос…», - сказал Бех.

Начальник главка добавил, что дело еще не закрыто, проводятся соответствующие экспертизы.

Как сообщило одно из СМИ Овидиопольского района («Альтернатива. ОРГ»), в редакцию обратилась подруга погибшей. Она предоставила переписку с Недовой, в частности, ее сообщение, написанное в апреле. В нем Алина утверждает, что родители ее часто ругают, унижают и бьют.

«Однажды, летом 2019 года, по пьяни (они всегда пьют, когда дома), начали кричать на меня, что я неблагодарная дочь. Потом мама взяла ножницы и отрезала мне волосы... потом папа отрезал мне волосы. И теперь я хожу с такой прической. Но это еще не все!!!», - написала она.

Потерпевшая тогда также рассказала подруге, что тем же летом (2019 г.), ее пьяный отец домогался от нее половой близости, а мать, узнав об этом, якобы никак не отреагировала.

«После этого мои отношения с родителями не изменились... Они не помнят этого и говорят, что я вру! А сказать другим я не могу! Я пыталась, но мои родители, как только кто-то рядом, начинают делать вид, что любят меня... И поэтому мне никто не верит. Я просто хочу умереть! Никому не мешать! Всем будет лучше! Ну, кому я нужна? Тебе? Родителям, которые меня не любят? Одноклассникам, для которых я бремя? Кому?! Никому!», - написала девочка подруге.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Овидиопольском районе Одесской области на берегу Днестровского лимана обнаружили мертвой 14-летнюю жительницу села Роксоланы Алину Недову, которая 6 мая вышла из дома и пропала.

В отделе коммуникации регионального главка Нацполиции заявили, что внешних признаков насилия не обнаружено, а семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских ранее не попадала, по месту жительства характеризуется положительно.

По данному факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.