Активисты опасаются, что злоумышленников могут освободить из-под стражи.

В Полтаве во время рассмотрения апелляции по делу кременчугских наркоторговцев произошли столкновения между активистами и судебной охраной.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня возле Полтавского апелляционного суда около сотни активистов проводят митинг-акцию "Стоп наркотик".

Митингующие вышли с плакатами «Они убивают наших детей», «Скажем – НЕТ продажным судьям», «Наркомафия должна быть наказана» и другими. Кроме того, участники акции выкрикивают «Досить націю травити – наркобаригу посадити».

Именно в это время в суде рассматривают апелляционную жалобу на избрание меры пресечения по делу наркоторговцев, деятельность которых правоохранители разоблачили в феврале 2020 года в Кременчуге. Тогда была прекращена работа масштабной нарколаборатории по производству и распространению метамфетамина.

Недавно главным организаторам группировки Крюковским райсудом Кременчуга были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, на что последними была подана апелляционная жалоба в Полтавский апелляционный суд.

Сегодня во время заседания судьи не захотели допустить в зал заседаний нескольких активистов.

Реагируя на это решение, указанные граждане предприняли попытку зайти в помещение. Однако представители судебной охраны не впустили их в здание.

«Мы вдвоем пошли, нас не допустили, против нас применили щиты. Эти действия охранников вызвали возмущение людей, начались столкновения», - рассказал член исполкома Кременчугского горсовета Константин Терещенко.

Он отметил, что ранее именно в Полтавском апелляционном суде судья Владимир Костенко существенно снизил сумму залога подозреваемым.

«Теперь мы думаем, что судьи их еще и отпустят», - считает Терещенко.

Сейчас в суд направлены дополнительные силы судебной охраны и полиции. Судебное заседание продолжается.

Разоблачение масштабной нарколаборатории под Кременчугом: что известно

В феврале 2020 года правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории, которая работала под Кременчугом Полтавской области.

В ходе обысков изъяли около 1 млн грн наличных, элитные автомобили и наркотики. Для проведения спецоперации привлекали около 1000 полицейских.

Впоследствии нескольких подозреваемых в наркоторговле задержали, остальные - до сих пор находятся в розыске.

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Автор: Олег Булашев