В Полтаве во время рассмотрения апелляции по делу кременчугских наркоторговцев произошли столкновения между активистами и судебной охраной.
Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня возле Полтавского апелляционного суда около сотни активистов проводят митинг-акцию "Стоп наркотик".
Митингующие вышли с плакатами «Они убивают наших детей», «Скажем – НЕТ продажным судьям», «Наркомафия должна быть наказана» и другими. Кроме того, участники акции выкрикивают «Досить націю травити – наркобаригу посадити».
Именно в это время в суде рассматривают апелляционную жалобу на избрание меры пресечения по делу наркоторговцев, деятельность которых правоохранители разоблачили в феврале 2020 года в Кременчуге. Тогда была прекращена работа масштабной нарколаборатории по производству и распространению метамфетамина.
Недавно главным организаторам группировки Крюковским райсудом Кременчуга были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог, на что последними была подана апелляционная жалоба в Полтавский апелляционный суд.
Сегодня во время заседания судьи не захотели допустить в зал заседаний нескольких активистов.
Реагируя на это решение, указанные граждане предприняли попытку зайти в помещение. Однако представители судебной охраны не впустили их в здание.
«Мы вдвоем пошли, нас не допустили, против нас применили щиты. Эти действия охранников вызвали возмущение людей, начались столкновения», - рассказал член исполкома Кременчугского горсовета Константин Терещенко.
Он отметил, что ранее именно в Полтавском апелляционном суде судья Владимир Костенко существенно снизил сумму залога подозреваемым.
«Теперь мы думаем, что судьи их еще и отпустят», - считает Терещенко.
Сейчас в суд направлены дополнительные силы судебной охраны и полиции. Судебное заседание продолжается.
Разоблачение масштабной нарколаборатории под Кременчугом: что известно
- В феврале 2020 года правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории, которая работала под Кременчугом Полтавской области.
В ходе обысков изъяли около 1 млн грн наличных, элитные автомобили и наркотики. Для проведения спецоперации привлекали около 1000 полицейских.
Впоследствии нескольких подозреваемых в наркоторговле задержали, остальные - до сих пор находятся в розыске.
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