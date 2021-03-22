Водитель утверждает, что ребенок внезапно выбежал на дорогу.

В поселке Черноморское Одесской области на трассе Одесса-Южный иномарка смертельно травмировала 13-летнюю девочку.

Читайте такжеНа Житомирщине иномарка влетела в грузовик: трое погибших (фото)Как сообщили

в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 21 марта, проезжая указанный поселок, 37-летний житель Одессы на своем Citroen сбил 13-летнюю жительницу Лиманской поселковой общины.

Как уточнили в главке, девочка в момент ДТП переходила дорогу.

«Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в областную клиническую больницу, где через несколько часов она, к сожалению, умерла», - сказано в сообщении.

Водитель иномарки утверждает, что ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно и он не успел притормозить.

Мужчина был направлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что он трезв.

По факту дорожно-транспортного происшествия начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Назначен ряд экспертиз.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая