Все пострадавшие покусаны на одной улице.

В Одессе собаки укусили трех человек, у парня серьезные раны.

Как сообщается на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook, событие произошло 13 июня. "За сегодняшнее утро на линию "103" поступило два сообщения об укусах собак в Одессе", - рассказали в центре.

Уточняется, что все случаи произошли на проспекте Добровольского. В общем, пострадали три человека. "Одного из них - 18-летнего парня - пришлось госпитализировать в Городскую клиническую больницу с ранами предплечья и голени", - добавляют специалисты.

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Людей просят быть осторожным, обходить уличных собак издалека. "В случае нападения животного, обязательно обращайтесь за медицинской помощью. Врач сможет профессионально оценить ситуацию и определить, есть ли необходимость прививки против бешенства", - добавили они.

Нападения собак - новости

Напомним, весной в Одесской области мужчина стрелял в прохожего, который сделал ему замечание из-за того, что он выгуливает собаку без намордника.

В 2020 году в Днепре 2-летний мальчик из Донецка умер из-за укусов домашних собак. Животные покусали малыша в его день рождения. Десять суток врачи пытались спасти ребенка, на которого набросились овчарки. Мальчик перенес многочисленные операции, но это не помогло.

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