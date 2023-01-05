Подозреваемый предложил руководителю структурного подразделения обладминистрации "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство.

В Одессе задержали заместителя начальника ОВА, который требовал у подчиненного 35 тыс. долл.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемый предложил руководителю структурного подразделения обладминистрации за вознаграждение в 35 тыс. долл. "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство. Это производство расследуется в отношении должностных лиц по факту присвоения государственного имущества.

Правоохранители задержали чиновника после получения части неправомерных средств в размере 27 тыс. долл. Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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В СБУ уточнили, что чиновника задержали в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

более 45 тыс. долл.;

более 21 тыс. евро;

золотые слитки и монеты.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах); ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, задержан заместитель начальника Одесской ОВА Олег Муратов.

Последние задержания в Одессе: главное

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали мужчину, который работал на штаб ЧВК "Вагнер". Известно, что он собирал разведданные о боевых позициях Вооруженных Сил Украины в городе.

Также в Одессе действовал российский агент спецслужб. Он "охотился" за украинскими береговыми ракетными комплексами "Нептун".

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