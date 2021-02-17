Из пассажирского терминала пришлось эвакуировать всех людей.

Сегодня неизвестный сделал ложное сообщение о минировании аэропорта «Одесса».

Читайте такжеВ "Борисполе" задержали иностранца с двумя чемоданами наркотических медпрепаратовКак сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что в аэропорту произойдет взрыв.

«Мы выполнили все требования, предусмотренные протоколом. Сообщение оказалось ложным», - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что проверка территории и помещений не сказалась на графике работы. В частности, время вылета и посадки самолетов из-за «телефонного террориста» не изменилось.

На время проверки объекта с пассажирского терминала были эвакуированы люди.

В то же время, согласно онлайн табло аэропорта, отменен рейс из Варшавы (Польша), ожидавшийся в 13:10. Однако в пресс-службе заверили, что эта отмена не связана с сообщением о минировании.

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Автор: Лариса Козовая