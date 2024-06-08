У горе-матери уже отобрали шестерых детей, одного из них она бросила в столице Украины.

В Измаильском районе Одесской области женщина на улице втихаря родила, положила младенца в пакет и понесла к бабушке, которая уже занимается ее пятью детьми, еще одного ребенка горе-мать бросила в Киеве.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло в городе Рени 6 июня. На спецлинию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице она заметила женщину с сумками, в одной из которых был маленький ребенок, который плакал.

Полицейские сразу выехали по указанному адресу и нашли 32-летнюю горожанку с новорожденной девочкой, которых сразу же доставили в медицинское учреждение. Ребенка осмотрели врачи, с ней все было в порядке.

Видео дня

Во время проверки полицейские выяснили, что у гражданки, которая находилась на девятом месяце беременности, по дороге к знакомой начались схватки. Поняв, что рожает, она отошла от дороги и родила ребенка прямо на улице. Ребенка она положила в пакет, взяла другие сумки, которые были у нее, и решила пойти к своей матери.

"Роженица сознательно не встала на учет при беременности и всячески избегала встреч с врачами, потому что боялась, что у нее отберут ребенка", - рассказали в полиции.

Дело в том, что, кроме новорожденной девочки, женщина уже имеет шестерых несовершеннолетних детей и в отношении всех лишена родительских прав. Пятью детьми занимается бабушка (мать женщины), еще один ребенок находится под опекой службы по делам детей в Киеве, где был в свое время рожден и брошен в больнице.

В отношении роженицы составлен протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет об уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

Новорожденную у матери отобрали. Сейчас малышка находится в медучреждении под наблюдением врачей и опекой службы по делам детей.

Издевательства над детьми

В Одессе женщина в течение ночи издевалась над своей 2-летней племянницей и транслировала это в прямом эфире в соцсетях, чтобы привлечь как можно больше подписчиков. Соответствующее видео 16 мая появилось в местных Телеграмм-каналах. На видео зафиксировано, как молодая женщина пьет водку вместе с пивом, которым также пыталась напоить девочку. Также она кричала на ребенка, дергала, применяла ненормативную лексику. Видео возмутило многих одесситов, на него также обратили внимание в полиции. Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение женщины. Выяснилось, что это 23-летняя родная тетя девочки. Женщина объяснила, что демонстрацией употребления алкогольных напитков, "угощением" двухлетней племянницы пивом, руганью в ее сторону и шарпаньем она хотела привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту.

Полицейские разыскали и мать малышки - 26-летняя горожанка объяснила, что привезла родственнице дочь на время ремонта в своей квартире.

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