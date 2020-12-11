Ранее судимый уроженец Луганской области заставлял мальчика биться головой о стену и бросал с высоты своего роста.

В Одессе за пытки 5-летнего пасынка арестован мужчина.

Читайте такжеВ Виннице работники тюрьмы запытали до смерти осужденногоКак сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на этой неделе полицейские объявили подозрение в истязании ребенка сожительницы уроженцу Луганской области.

Отмечается, что мужчина издевался над ребенком за то, что тот неправильно произносил слова (дефект речи). В качестве наказания 37-летний злоумышленник морально унижал 5-летнего мальчика, заставляя его всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Мужчина также избивал пасынка ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, бил ногами в пах.

Как уточнили в главке, эти события происходили примерно в течение месяца летом этого года. Мать ребенка противостоять мужу боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости.

«Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки и гематомы. Врачи обнаружили у мальчика телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных гематом – на голове, в паху», - рассказали в управлении.

Чтобы доказать виновность злоумышленника правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В частности, для проведения соответствующих экспертиз – судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных.

Злоумышленнику, который ранее уже был судим за преступления против собственности, жизни и здоровья человека, сообщено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 127 Уголовного кодекса ("пытки"). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Лариса Козовая