Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай».

В Одесской области обнаружили тело 21-летнего иностранца, который пропал три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, якобы нырнув в воду.

Тело нашли у берега в городе Черноморск, сообщили в Черноморском отделении полиции в Одесской области.

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Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой «несчастный случай».

Тело иностранца направили на экспертизу для установления окончательной причины гибели.

Что известно о погибшем

20 августа гражданин Нигерии Обари-Марк Калеб, 1999 г. р., находился на яхте частного яхт-клуба «Совиньон» (Овидиопольский район Одесской области). По данным волонтеров, иностранец исчез во время прогулки, на которую отправился в компании 8 человек (вместе с капитаном яхты). В Одессу он прибыл вместе со своим другом, который также является гражданином другой страны. По данным волонтеров, на яхту, название которой в яхт-клубе не сообщают, Обари-Марк Калеб отправился без товарища, которого на прогулку не приглашали.

В этом году он окончил колледж Сумского государственного аграрного университета, у него есть вид на жительство в Украине. Нигериец не умел плавать - эту информацию подтвердили волонтерам студенты и преподаватели сумского колледжа. Пропавший иностранец на яхту был приглашен женщиной, которая, по данным общественных деятелей, является владелицей (или сотрудницей) одного из известных местных клубов с неоднозначной репутацией.

Платформа «911» располагает фотографией Калеба, на которой он - в этом клубе в обществе упомянутой молодой женщины, снимок, по данным волонтеров, сделанный несколько недель назад. Отмечается, что упомянутая женщина не идет на контакт с активистами, которые вели поиск нигерийца. Кроме того, товарищ Калеба самостоятельно снял двух частных дайверов, которые обследовали акваторию Черного моря, где мог утонуть иностранец.

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Автор: Наталия Печиборщ