50-летнему мужчине сообщено о подозрении, с ребенком сейчас работают психологи.

В Николаевской области 50-летний мужчина похитил и удерживал под землей 8-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сообщение о том, что около 20:00 в одном из сел Березнеговатской общины из дома внезапно исчез ребенок, поступило в отделение полиции № 2 Баштанского районного управления 1 марта. При этом родные отметили, что ребенка мог похитить бывший сожитель ее бабушки, который долгое время жил вместе с семьей.

С момента получения сообщения об исчезновении девочки сразу была развернута масштабная розыскная полицейская операция и создан оперативный штаб. К поиску ребенка и ее похитителя были привлечены личный состав местного отделения полиции, районного отделения, ближайших отделений, оперативники, следователи следственного управления, ювеналы и специалисты криминального анализа областного управления полиции, кинологи, военные и жители села.

"Правоохранители обследовали все здания и помещения поселка и его окрестности в радиусе пяти километров, также осмотрели колодцы, лесополосы, пустыри и поля. К поискам ребенка привлекли аэроразведку. В результате активных поисков и принятых оперативно-розыскных мероприятий за пределами села полицейские вместе с местными нашли замаскированный тайник под землей, в котором скрывался злоумышленник вместе с похищенной девочкой", – говорится в сообщении.

Ребенка полицейские сразу забрали и отвезли в медицинское учреждение. Сейчас с девочкой работают психологи.

Обидчика же доставили в полицию, где следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством областной прокуратуры полицейские сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украины.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Другие инциденты в Украине

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Между тем в Одесской области из-за ссоры девочек в больнице оказались сразу шестеро детей. На перемене в коридоре между двумя ученицами восьмого и девятого классов возник конфликт, во время которого одна из девочек распылила в сторону другой перцовый баллончик. Пострадали и другие дети, которые находились в коридоре.

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