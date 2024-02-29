Полицейские устанавливают обстоятельства отравления учащихся лицея, где в коридоре распылили газ.

В Одесской области из-за ссоры в школе двух девушек шестеро учеников оказались в больнице. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, инцидент произошел в одном из лицеев Тарутинской громады.

О происшествии правоохранителям сообщили медики районной больницы, в которую попали шестеро лицеистов.

Предварительно полицейские установили, что на большой перемене в коридоре учебного заведения между двумя ученицами восьмого и девятого класса возник конфликт, в ходе которого младшая девочка распылила в сторону старшей перцовый баллончик.

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В результате распыления газа, кроме старшей участницы ссоры, пострадали еще пятеро учеников шестого, седьмого и девятого классов, которые находились в коридоре. Первую помощь детям оказала медицинская сестра лицея, после чего вызванная "скорая" доставила их в районную больницу. В полиции уверяют, что сейчас состояние детей удовлетворительное.

"При общении с матерью 14-летней девушки, которая распылила газ, последняя объяснила, что она приобрела дочери баллончик для самообороны", - рассказали правоохранители.

Действия ребенка квалифицированы как мелкое хулиганство, но поскольку она не достигла возраста, с которого наступает административная ответственность за совершенное правонарушение, ювенальные полицейские будут решать вопрос о наказании ее матери. В частности, составление в отношении женщины матери протокола по ч. 3 ст. 184 КУоАП - совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Украины об административных правонарушениях, кроме нарушений, предусмотренных ч. ч. 3 или 4 статьи 173-4 (буллинг) этого Кодекса.

Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В соцсетях очевидцы сообщают, что конфликт произошел в селе Петровск-1. У пострадавших якобы отравление Капсаицином, они были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести.

Инциденты с избиением детей

В Закарпатской области несовершеннолетний избил другого парня, а за этим весело наблюдала компания подростков, поддерживая нападающего возгласами и снимая все это на телефон.

Инцидент произошел в селе Деловое Раховского района. Пострадавшим является 14-летний местный житель. Удары ему наносил односельчанин, также 14-летний парень.

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