Свои действия преступники снимают на видео, которые затем выкладывают в сеть.

В Ивано-Франковске неизвестные молодчики нападают на пожилых людей - бьют ногами, брызгают газовым баллончиком в лицо и снимают весь процесс на видео, чтобы потом опубликовать в закрытых группах в соцсетях. Как сообщает пресс-служба областного управления полиции, по этим фактам открыто уголовное производство.

"Во время мониторинга социальных сетей, полицейские обнаружили видео на котором неизвестные лица совершают противоправные действия к жителям Ивано-Франковска, в частности пожилых людей. На видео правонарушители наносили случайным прохожим телесные повреждения, а также применяли газовые баллончики", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что к самим полицейским по этим фактам никто не обращался, заявлений от пострадавших не было.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганские действия, совершенные группой лиц, с использованием оружия. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В рамках расследования правоохранители пытаются установить личности потерпевших и хулиганов. Жителей Прикарпатья, которым известны обстоятельства этого правонарушения или личности правонарушителей, просят срочно сообщить об этом правоохранителям.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

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Как писал УНИАН, четверо граждан Израиля 29 февраля устроили стрельбу на улицах Умани. Нацполиция задержала нарушителей за мелкое хулиганство и требует, чтобы они немедленного вернулись в свою страну до 4 марта.

Также мы рассказывали, что в элитном лицее Ивано-Франковска жестоко булили шестиклассника. Мама мальчика пыталась повлиять на ситуацию через администрацию заведения, но эта попытка была неудачной.

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