На Херсонщине возле дома сельского головы прогремел взрыв (фото)
В Геническом районе Херсонской области полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву возле дома сельского головы.
Читайте такжеВзрыв неизвестного устройства на Львовщине повредил автомобиль
В Геническом районе Херсонской области полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву возле дома сельского головы.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, инцидент произошел утром 10 июля в одном из курортных сел района.
«У гаража, который принадлежит сельскому голове, раздался взрыв. Хозяин сразу вызвал полицию», - говорится в сообщении.
Правоохранители тщательно осмотрели территорию и изъяли остатки взорвавшегося предмета.
Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Частично повреждены ворота гаража заявителя.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений).
Правоохранители проверяют возможные версии преступления, устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.
«Более подробная информация о происхождении взорвавшегося вещества станет известна только после проведения экспертизы», - добавили в полиции.
По информации местных СМИ, взрыв произошел у дома Стрелковского сельского головы Александра Пономарева.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram