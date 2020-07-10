На Херсонщине возле дома сельского головы прогремел взрыв (фото)

В результате взрыва никто не пострадал. Частично повреждены ворота гаража.

В Геническом районе Херсонской области полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву возле дома сельского головы.

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В Геническом районе Херсонской области полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву возле дома сельского головы.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, инцидент произошел утром 10 июля в одном из курортных сел района.

«У гаража, который принадлежит сельскому голове, раздался взрыв. Хозяин сразу вызвал полицию», - говорится в сообщении.

Правоохранители тщательно осмотрели территорию и изъяли остатки взорвавшегося предмета.

Отмечается, что в результате взрыва никто не пострадал. Частично повреждены ворота гаража заявителя.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений).

Правоохранители проверяют возможные версии преступления, устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

«Более подробная информация о происхождении взорвавшегося вещества станет известна только после проведения экспертизы», - добавили в полиции.

По информации местных СМИ, взрыв произошел у дома Стрелковского сельского головы Александра Пономарева.

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