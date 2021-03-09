Злоумышленники вовлекали лиц в преступную деятельность, а затем, представляясь правоохранителями, требовали у них средства.

Во Львовской области задержаны участники преступной группировки, которая похищала людей.

Читайте такжеВо Львове местный житель ранил из оружия прохожего и застрелился у себя домаКак сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, злоумышленники вовлекали лиц в преступную деятельность, а затем, представляясь правоохранителями, требовали у них средства.

Как установили правоохранители, организовал и координировал деятельность группировки «смотрящий» по Лычаковской исправительной колонией, который из осужденных подобрал участников группы.

«В ее состав вошли четверо местных жителей, неоднократно осужденных за имущественные и связанные с наркотиками преступления. После освобождения из мест лишения свободы они объединились для «работы». «Специализировались» на вымогательстве средств с граждан, даже организовывали их похищения. Также в поле зрения злоумышленников попадали наркозависимые лица», - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что злоумышленники хотели привлечь жителя Ривненской области к распространению наркотиков. «Для этого разработали целую схему: двое представлялись продавцами «товара», остальные - работниками полиции. Договорившись о встрече с потерпевшим вблизи одного из ТРЦ Львова, фигуранты силой посадили мужчину в машину и вывезли в направлении города. По дороге участники группировки требовали 10 тыс. долларов, за что обещали помочь пострадавшему избежать уголовной ответственности за приобретение наркотиков», - говорится в сообщении.

Под давлением злоумышленников, мужчина попросил свою жену перечислить на счет часть средств - 25 тыс. грн, которые в дальнейшем фигуранты сняли в одном из банкоматов.

5 марта полицейские задержали участников группировки. У злоумышленников изъяли «имитационное удостоверение полицейского, наручники и деньги». Все четверо участников ОПГ были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Следователи сообщили задержанным о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 189 ("вымогательство") и ч. 2 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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Автор: Надя Пришляк