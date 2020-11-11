Девочка переходила дорогу в пределах пешеходного перехода.

В городе Дрогобыч Львовской области в результате наезда маршрутного автобуса погибла 13-летняя девочка.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло сегодня, 11 ноября, около 8:40 на улице Трускавецкой.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель маршрутного автобуса сообщением «Дрогобыч-Трускавец» совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в пределах пешеходного перехода.

«Пострадавшая получила телесные повреждения, она была госпитализирована. Однако, несмотря на усилия медиков, девочка скончалась в больнице», - говорится в сообщении.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

49-летнего водителя автобуса полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Водителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Автор: Светлана Макринская