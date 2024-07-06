Во Львове накрыли тещу экс-прокурора с сумкой денег: в СБУ рассказали, чем она занималась (фото)

А в ее доме при обысках нашли и самого зятя, которого правоохранительные органы разыскивали год.

Во Львове задержана адвокатша, которая организовала схему уклонения от мобилизации, а также ее зять, бывший прокурор, который уже год скрывается от правосудия.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В сообщении не называются фамилии. Но УНИАН уже сообщал, что речь идет о Богдане Москве и ее зяте - скандальном экс-прокуроре Печерского района Киева Ростиславе Ильницком, который стал известен общественности из-за пышной свадьбы во время войны.

В СБУ отмечают, что в результате комплексных мероприятий на Львовщине задержана организатор сделки - адвокат. Также сказано, что во время обысков в ее доме задержан и ее зять - бывший прокурор, который почти год находился в розыске по подозрению в подделке документов.

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"Как свидетельствуют материалы дела, адвокат действовала в составе преступной группы, к которой привлекла должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК, а также служащих ТЦК и СП Львовщины. По имеющимся данным, стоимость услуг злоумышленников составляла до $12 тыс. с человека, а в целом они успели "заработать" почти полмиллиона долларов. "Схема" действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей", - сообщает СБУ. Отмечается, что задержанная вместе с сообщниками способствовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в государственных реестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности. Такая схема позволяла потенциальным призывникам незаконно пересечь границу Украины.

Правоохранители задержали ее во время получения первой части средств в размере $3500. "При обысках у фигурантки в ручной сумочке было обнаружено почти 1,5 млн грн. Кроме этого изъяты и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности", - сообщили в украинской спецслужбе.

Офис Генерального прокурора отмечает, что львовскому адвокату, которая за вознаграждение организовала схему уклонения от мобилизации, сообщено о подозрении (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса).

Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти 2 млн грн залога.

Скандальный экс-прокурор Ростислав Ильницкий

Речь идет о теще экс-прокурора Ростислава Ильницкого, который с бывшей сотрудницей ГБР Роксоланой Москвой отпраздновали пышную свадьбу в элитном комплексе вблизи Львова в октябре 2023 года. По данным СМИ, она могла стоить примерно миллион долларов.

После этого скандала военкомы пытались вручить повестку Ильницкому по адресу его проживания, а в конце декабря экс-прокурора объявили в розыск. Ильницкому инкриминируют подделку документов и их использование (ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

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