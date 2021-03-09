Раненым оказался 34-летний одессит. С четырьмя огнестрельными ранениями он находится в реанимации.

Во Львове местный житель ранил из оружия прохожего, после чего совершил у себя дома самоубийство.

Читайте такжеУбийство полицейской в Киеве: появились подробности нападения (видео)Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 7 марта около 21:40 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Городецкой во Львове неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину, который как раз вышел из кафе, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность раненого. Это 34-летний житель Одессы. Медики выявили у него четыре огнестрельных ранения - пока на настоящее время мужчина находится в реанимации.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили личность злоумышленника, стрелявшего в одессита - им оказался 53-летний львовянин.

«Его тело с огнестрельным ранением в области головы правоохранители обнаружили по месту жительства - вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство», - говорится в сообщении.

Оружие, из которого были произведены выстрелы, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по ч.и 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ("покушение на убийство") и по ч. 1 ст. 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса с пометкой «самоубийство». Проводится расследование.

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Автор: Светлана Макринская